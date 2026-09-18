С.В.Лавров: Философията на равноправието, чието разпространение се превръща в доминираща тенденция [в съвременния свят], е особено характерна за асоциацията БРИКС, чиято поредна среща на върха току-що се проведе в индийската столица Ню Делхи.

Държавите, които представляват най-различни цивилизации в рамките на тази асоциация, демонстрират единство в стремежа си да максимизират възможностите за съвместно развитие, не в ущърб и вреда на някого, а заради просперитета и сигурността на своите народи.

Русия е изцяло ангажирана с такъв подход, който е характерен и за други асоциации от нов тип, включително ШОС, ОНД, ЕАИС и ОДКС.

За съжаление, обективният процес на укрепване на многополярността се сблъсква с агресивната съпротива от страна на нашите западни колеги и техните елити.

Те все още възприемат случващото се като заплаха за своето доминиране, на което са се наслаждавали петстотин години, в периода на робовладелството и колониализма, но се опитват да задържат изплъзващото се господство, прибягвайки до най-нечистоплътни методи, включително незаконни: едностранни санкции, директен натиск, намеса във вътрешните работи, провокиране на конфликти.

Ключови тези:

• Адаптирането на международните отношения към многополярните реалности е обективен процес. По-голямата част от страните в света са заинтересовани той да завърши с успех, въпреки че няма да бъде бърз и може би ще отнеме цяла историческа епоха.

• Виждаме многополярния свят като свят, в който малките и средните страни не са обект на шантаж, заплахи, санкции, където всички такива страни ще бъдат уважавани и сами ще имат възможност да си избират партньори.

• За нас уреждането на ситуацията в Украйна предполага изпълнение на задачите, които бяха поставени в началото на специалната военна операция и които са насочени към отстраняване на първопричините за кризата, включително: плановете за приближаване на НАТО непосредствено до руските граници, включително на военната инфраструктура на блока, официалната, законодателно закрепена държавна политика за унищожаване на всичко руско.

• Бих се радвал само, ако в Европа сред ръководството на едни или други страни се появят национално ориентирани политически сили. Защото това, което прави брюкселската бюрокрация, изземвайки пълномощия, права, принадлежащи по същество на националните правителства, е нарушение, преди всичко, на всички разпоредби на ЕС.

• Ние не сме прекъсвали отношения си с Европа, тя го направи. Сега сме напълно осигурени и с пазари, и с партньори, и при нас, въпреки хибридната война срещу Русия, предвид обстоятелствата всичко върви максимално приемливо и позитивно.

• Ние, както и през изминалите години, особено силно наблюдаваме опити за директна намеса на Запада във волята на нашите граждани, в предизборната кампания. Зад граница това се наблюдава особено остро, но и вътре в Русия се случват такива опити.

• Когато и ако някой от европейските страни поиска да възобнови сериозния диалог, ние преди всичко ще изслушаме какво имат предвид, какво могат да предложат и след това ще решаваме дали това ни устройва или не.

• Ако Европа, която ежедневно говори за подготовка за война срещу Русия, нападне Руската Федерация, това ще бъде вече съвсем различна война. И тя ще бъде много кратка.

Надявам се, че това предупреждение е чуто в европейските столици и в онези структури, които в момента се опитват да представят себе си като единна Европа.

Изказване и отговори на въпроси на Министъра на външните работи на Руската Федерация С.В.Лавров на сесията „Нова архитектура на света: открит диалог със С.В.Лавров“ в рамките на Федералния просветителски маратон „Знание. Първите“