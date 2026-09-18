Софийският апелативен съд призна двама полицаи за виновни за неизпълнение на служебни задължения

На единия е наложена условна присъда от 2 години, а на другия – 1 година и 6 месеца; прокуратурата ще протестира оправдателната част по обвинението за подкуп

Софийският апелативен съд е отменил частично оправдателна присъда на Софийския градски съд и е признал двама полицейски служители – Г.М. и Л.Г., за виновни за неизпълнение на служебни задължения.

Според обвинителния акт на Софийската градска прокуратура на 25 септември 2022 г. в София двамата, действайки като полицейски служители, не изпълнили служебните си задължения с цел да набавят облага за друго лице. На първа инстанция Софийският градски съд ги е оправдал, след което прокуратурата е протестирала присъдата.

При въззивното разглеждане Софийският апелативен съд е приел, че Г.М. и Л.Г. не са изпълнили изискванията на инструкциите за патрулно-постовата дейност и своите служебни задължения. Впоследствие е настъпило пътнотранспортно произшествие, при което е загинал френски гражданин.

Г.М. е осъден на 2 години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок, а на Л.Г. е наложено наказание от 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 3 години и 6 месеца.

Двамата са лишени и от правото да заемат държавна длъжност в органите на Министерството на вътрешните работи и да упражняват дейност като полицейски орган за срок от 3 години.

По отделното обвинение, че всеки от тях е получил по 200 лева, за да не изпълни служебните си задължения, апелативният съд е потвърдил оправдателната присъда на първата инстанция.

Софийската апелативна прокуратура обаче счита съдебния акт в тази му част за неправилен и незаконосъобразен и обяви, че ще го протестира пред Върховния касационен съд в законоустановения срок.

Това означава, че съдебното производство не е приключило окончателно и решението подлежи на касационен контрол.