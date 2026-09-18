„Индексът на багерите“ в Китай, който се използва като показател за състоянието на икономиката, е нараснал на годишна база през август.

Данните, публикувани в петък, показват, че големите инфраструктурни проекти в Китай ускоряват строителството и засилват усилията за спазване на поставените срокове, а строителната активност постепенно се увеличава.

Според статистиката коефициентът на използване на подемната техника е достигнал 75,23%, което представлява ръст от 5,2 процентни пункта спрямо същия месец на миналата година. Коефициентът на използване на бетонната техника пък се е увеличил с 8,41 процентни пункта на годишна база през август.

През август коефициентът на използване на пристанищната техника се е увеличил с 12,42 процентни пункта спрямо същия месец на миналата година. В рамките на тази категория използването на мотокари и ричстакери е нараснало съответно с 15,08 и 10,99 процентни пункта на годишна база.

Това показва, че основните крайбрежни пристанища и вътрешните пристанища в западната част на Китай са достигнали пикова активност, което демонстрира устойчивостта на външната търговия на страната.

Придружаващо видео:

Източник: CCTVPlus