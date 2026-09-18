Земеделски производители от Русе представят българска продукция на изложение в Гюргево

Производители от региона участват със собствени щандове, а български и румънски представители обсъдиха нови пазари и по-тясно сътрудничество между фермерите от двете страни на Дунав

Земеделски производители от Русенско представят своя продукция на традиционното земеделско изложение в Гюргево, което продължава до 20 септември. Участието е част от дейността на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, създадена през 2010 г.

Българската страна в срещите е представена от заместник областния управител на Русе д-р Валери Йорданов, а логистичната подкрепа е осигурена от изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

Със собствени щандове в изложението участват земеделският производител и ветеринарен лекар д-р Юлиян Кехайов, който представя различни видове български пчелен мед, прашец и прополис, както и „Арониада Агро“ с управител Пламен Калинов. Компанията предлага продукти от арония, сред които сокове, вина, сладка, бонбони и брашно. Дружеството развива производство на продукти от арония от години, като информация за тази дейност се посочва и на официалния му сайт. (aronia-bg.com)

„Представянето на българска продукция в северната ни съседка е не само възможност за родните фирми, но и шанс да се покаже качеството на родното производство“, заяви д-р Валери Йорданов. Според него съвместната работна група създава възможности за обмен на опит и добри практики и за търсене на конкретни решения за земеделските производители в пограничния регион.

По време на срещите е обсъдена и идеята за създаване на карта на фермерите от двата региона, която да улесни контактите между производителите и развитието на нови бизнес отношения.

Представители на румънската страна са поставили акцент върху необходимостта от практическа подкрепа за местните производители и по-добър достъп на тяхната продукция до пазара. Според предоставената информация моделът на Съвместната българо-румънска земеделска работна група ще бъде представен и пред институциите на по-високо ниво в Румъния.

Сред обсъжданите проблеми е и засиленият внос на плодове и зеленчуци от други държави и необходимостта от мерки за подпомагане на местните производители. Димитър Рачев от Управителния съвет на Съюза на Дунавските овощари е поставил въпроса за разширяване на двустранните контакти в сектора и е посочил предстоящото овощарско изложение през октомври в зала „Арена Русе“.

„Тази комисия има реални резултати, които са видими и измерими. Благодарение на нея българските и румънските институции обменят непрекъснато информация, а фермерите имат възможност да намерят повече пазари“, коментира Лили Ганчева.

В срещите участват представители на областните администрации в Русе и Разград, ОДБХ, Областна дирекция „Земеделие“, Националната служба за съвети в земеделието, Окръжния съвет в Гюргево и други български и румънски институции.