Съветът на ООН по правата на човека прие предложена от Китай резолюция за достъпност за всички

На 63-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (СООНПЧ) в понеделник беше приета с консенсус проекторезолюцията „Насърчаване на достъпността за пълното упражняване на всички права на човека от всички“, предложена от Китай от името на 47 държави.

Дзя Гуейдъ, постоянен представител на Китай към Службата на ООН в Женева и други международни организации в Швейцария, заяви в своето встъпително изказване, че създаването на достъпна среда осигурява важни гаранции за хората от всички групи да участват равнопоставено и безпрепятствено в обществения живот и да се ползват пълноценно от своите права на човека.

Проектът на резолюцията има за цел да насърчи достъпността и създаването на среда, съобразена с потребностите на хората от всички възрасти, в контекста на застаряването на населението. Той поставя акцент и върху възможностите и предизвикателствата, произтичащи от нововъзникващите технологии, включително изкуствения интелект.

Резолюцията призовава всички държави да поставят като приоритет иновациите, приобщаването, отвореността, справедливостта, безопасността и сигурността при разработването и използването на нововъзникващи цифрови технологии, с цел да се подобри достъпността на информацията и комуникациите, посочи Дзя.

Представители на Куба, Египет и други държави изразиха подкрепа за резолюцията, като похвалиха Китай за активното насърчаване на концепцията за „достъпност за всички“ и за усилията му за развитие на тази сфера.

Според тях резолюцията призовава за предоставяне на техническа помощ на развиващите се страни и за насърчаване на международното сътрудничество в съответните области в съответствие с потребностите на развиващите се държави.

През 2024 г. Съветът на ООН по правата на човека за първи път прие резолюция със същото заглавие, предложена от Китай, с което тя се превърна в първата тематична резолюция за достъпността в историята на ООН.

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Източник: CCTVPlus