Четири кораба участват в 16-ата арктическа експедиция на Китай

16-ата китайска арктическа експедиция е в разгара си, като за първи път в нея едновременно участват четири плавателни съда – ледоразбивачите „Сюелун“ и „Сюелун-2“, както и научноизследователските кораби „Дзиди“ и „Тансо-3“. Целта е да се разширят възможностите за комплексни изследвания на околната среда в откритите води на Арктика.

Експедицията е първата арктическа мисия, организирана от Китай през 2026 г. На фона на ускоряващото се глобално затопляне и покачването на температурите в Арктика с почти четири пъти по-бързи темпове от средните за света, изследването на бързите и мащабни промени в природната среда на региона има глобално значение и международен отзвук. Използването на четири кораба позволява по-всеобхватни изследвания в различни направления.

„През предходните години експедициите обикновено се провеждаха с един кораб. Тази 16-а експедиция с четири кораба е насочена основно към океанографски изследвания, проучвания на ледови станции и пилотирани дълбоководни спускания“, каза Хъ Дзянфън, главен научен ръководител на експедицията.

Тъй като атмосферата, морският лед и морската екосистема си влияят взаимно, само синхронизираните наблюдения на различните компоненти на природната среда могат да дадат цялостна картина на промените в Арктика. Използването на няколко кораба значително разширява обхвата на наблюденията в Северния ледовит океан и позволява едновременни измервания на различни места, което помага за по-точното установяване на закономерностите зад бързите климатични промени в региона.

„Използването на четири кораба може значително да подобри обхвата и задълбочеността на цялостните изследвания. Северният ледовит океан е огромен. В миналото, когато разчитахме на един кораб, обследваната територия беше сравнително ограничена, както и броят на измерваните параметри“, каза Хъ.

„Сюелун“ и „Сюелун-2“ вече са изпълнили своите задачи и са се завърнали в Шанхай, докато „Дзиди“ и „Тансо-3“ продължават експедицията и се очаква да се завърнат в средата на октомври след тримесечна мисия.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus