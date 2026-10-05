Костадин Костадинов, кандидат за президент, от Свиленград: Време е за възраждане на България

Кандидатът на „Възраждане“ за президент на България Костадин Костадинов се изкачи на връх Шейновец, за да се поклони пред героите, загинали за свободата на Свиленград през Балканската война от 1912 година.

След тържествената церемония по поднасянето на венци и цветя пред паметника-костница на загиналите в битката на 5 октомври, той коментира участието си в предизборната кампания за президент на Република България:

“Искаме да се срещнем с колкото може повече хора, за да им върнем вярата в бъдещето на България. Искаме да поведем един различен разговор с всеки един българин, защото ние сме склонни да чуем всички, защото е необходимо заедно да изградим нова колективна цел за българския народ”, каза Костадинов пред граждани и журналисти.

Със съжаление той отбеляза, че България все още се бори за своята независимост, а Европейският съюз, от който сме част, върви към все по-голяма централизация, което ограничава самостоятелността на държавите

“Днес излезе един аналитичен доклад на Марк Пекок, бивш управител на Централната банка на Англия, който твърди, че Европейският съюз трябва да предприеме твърди мерки към още по-силна централизация, което означава обща финансова политика. Енергиен Европейски съюз – което означава, че няма да можем да определяме цената на тока, на енергоносителите. Обща отбранителна политика, тоест България да не разполага със своята собствена армия. Всичко това ни ликвидира като държава. Всички тези фундаментални решения ще се вземат от Брюксел. Това важи и за другите страни от Европейския съюз. В опит да попречим на всичко това ние образувахме заедно с нашите приятели от „Алтернатива за Германия“ групата „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент. Създадохме я във време, в което всички ни убеждаваха, че няма да можем да я създадем. Въпреки това успяхме. Ето защо сега ще обиколим в кампанията град по град и село по село, за да убедим нашите сънародници, че страната ни може да е независима, може решенията да се вземат тук и всичко зависи от нас. Да излезем и да гласуваме”, каза Костадинов пред журналисти и граждани.

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