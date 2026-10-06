Последно за сезона третиране срещу кърлежи започва в Русенско

Обработките стартират на 7 октомври, а в Русе ще се извършват между 12 и 23 октомври

Последното за сезона третиране на зелените площи срещу кърлежи ще бъде извършено през тази седмица в населени места на територията на община Русе. Обработките ще започнат на 7 октомври и поетапно ще обхванат различни райони.

На 7 октомври пръскането ще бъде извършено в лесопарк „Липник“, както и в селата Николово, Долно Абланово, Ново село, Тетово, Бъзън и Просена.

На 8 октомври ще бъдат обработени зелени площи в кварталите ДЗС, „Средна кула“, „Долапите“ и „Образцов чифлик“, както и в селата Басарбово и Червена вода.

На 9 октомври третирането ще продължи в Мартен и селата Сандрово, Семерджиево, Хотанца и Ястребово.

В Русе пръскането ще продължи до 23 октомври

На територията на град Русе обработките срещу кърлежи са планирани за периода 12–23 октомври.

Третиранията ще се извършват между 6:00 и 7:30 часа от специалисти на фирма „Санси“ ООД под наблюдението на експерти от дирекция „Екология и зелена градска среда“.

Ще бъде използван препаратът Айкън 10 КС, който е в ниска концентрация и не представлява риск за хора и животни. Въпреки това като превантивна мярка гражданите се призовават да избягват третираните площи в рамките на 24 часа след обработката.

При неблагоприятни метеорологични условия планираните дейности ще бъдат пренасочвани за първия подходящ работен ден.