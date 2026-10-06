Виетнамският премиер Ле Мин Хунг ще посети Камбоджа на 9 и 10 октомври

Визитата е насочена към укрепване на двустранните отношения и разширяване на взаимноизгодното сътрудничество

По покана на камбоджанския премиер Хун Сен, виетнамският премиер Ле Мин Хунг ще ръководи високопоставена правителствена делегация по време на официално посещение в Камбоджа на 9 и 10 октомври 2026 г.

Основната цел на визитата е укрепване и разширяване на двустранните отношения между Камбоджа и Виетнам.

Говорителят на Министерството на външните работи Чан Ратана заяви пред AMS на 6 октомври, че по време на посещението си виетнамският премиер ще се срещне с крал Нородом Сихамони и кралицата майка на Камбоджа в Кралския дворец.

Ле Мин Хунг ще направи и отделни посещения от учтивост при председателя на Сената Хун Сен и председателя на Националното събрание Куон Судари, както и ще проведе двустранни разговори с камбоджанския премиер Хун Сен.

Двустранното сътрудничество във фокуса на разговорите

Според Чан Ратана по време на двустранната среща правителствените ръководители ще обсъдят възможностите за укрепване на отношенията и разширяване на взаимноизгодното сътрудничество.

Очаква се двете страни да обменят мнения и по регионални и международни въпроси от общ интерес.

Важна част от отношенията между Камбоджа и Виетнам остава търговията. Според предоставените данни на Главния департамент по митници и акцизи на Камбоджа през първите осем месеца на 2026 г. двустранният търговски обмен е достигнал близо 6 милиарда донги, което представлява увеличение със 7% спрямо същия период на предходната година.

Двете държави са си поставили за цел през следващите години обемът на двустранната търговия да достигне 20 милиарда донги.

автор: Кон Нари

източник: ams.com.kh