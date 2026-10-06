Фестивалът „Здравей, Здраве!“ събира Стара Загора за два дни под мотото „Един Е Ние“

Деветото издание ще предложи лекции, занаяти, демонстрации, кино, творчески занимания и срещи с автори на 10 и 11 октомври

Деветото издание на фестивала „Здравей, Здраве!“ ще се проведе на 10 и 11 октомври на Античния форум „Августа Траяна“ и в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора. Тази година събитието отново преминава под мотото „Един Е Ние“, обединяващо посланията за здраве, споделеност, български традиции и приемственост между поколенията.

Фестивалът е част от Културния календар на Община Стара Загора и се организира с подкрепата на Общината от Сдружение „Здравей, Здраве“ с председател инж. Боряна Узунова.

Акцентът отново е върху здравословния начин на живот, българските традиции и приобщаването на младите хора към тях. Българската шевица остава част от облика на фестивала, а посетителите са поканени да се включат с дреха или аксесоар с народен мотив.

Празнично шествие ще даде началото

Фестивалът ще започне в събота от 9:30 ч. с празнично шествие от Детския кът по Античната улица до Голямата сцена. В него ще участват знаменосците от Прабългарска школа „Бага-Тур“, Гайдарски състав „Панчев“, Спортен клуб за здраве и дълголетие „АЯЗМОТО“, деца, младежи и граждани.

Шествието ще бъде посрещнато с хляб и сол, а кметът на „Млада Загора“ ще даде официалния старт на фестивала.

След традиционната сутрешна гимнастика със Спортен клуб „АЯЗМОТО“ от 10:00 ч. започва лекционната програма. В рамките на двата дни на Голямата сцена ще гостуват специалисти, писатели и лектори с теми, свързани със здравето, природата, личностното развитие и българското наследство.

За първи път във фестивала ще участват Ива и Коко от „Актив Ситинг“, Зорница Златкова, писателката Мария Лалева, д-р Невенка Пановска, Олга Лойд, Силвина Бел Илалис и Георги Изворски, Стефи Стаменова-Бел, Айдън Мустафов и Петър Петров.

С нови теми се завръщат д-р инж. Светла Николова, Христо Нанев, Славян Стоянов, Магдалена Пюскюлева и проф. Дамян Попхристов. Музикални паузи ще представи вокална група „ЗАРАНА“ с ръководител Лариса Иванова.

Специална вечер за Христо Нанев и проф. Дамян Попхристов

Един от акцентите в съботната програма ще бъде тържествената среща-разговор по повод 70-годишнините на писателя Христо Нанев и проф. Дамян Попхристов.

Събитието започва в 19:00 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ с водещ Стефи Стаменова-Бел. В музикалната програма ще участват ДЮНХ „Жарава“ с ръководител Даниела Дюлгерова и басът и солист на Държавна опера – Стара Загора Ивайло Джуров.

Фестивално кино, книги и занаяти

Фестивалното кино също се завръща. В събота от 12:00 ч. Любомир Радев ще представи документалния филм „Повелителите на конете“, а в неделя по същото време София Стойчева ще се срещне с публиката с филма „Неравноделната душа“. Прожекциите ще бъдат в Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Фестивалният базар тази година ще включва и демонстрации на живо. Посетителите ще могат да наблюдават изработването на обеци, свещи и накити, тънкостите на търновската дантела и създаването на индивидуален парфюм.

В отделен книжен кът ще има срещи с автори, разговори и възможности за автографи. Ще бъдат представени и иновативни игри, сред които предложенията на Магдалена Пюскюлева и Даниела Съливан.

Базарът ще предлага мед, пестил, халва и други здравословни храни и продукти, като специално внимание ще бъде отделено на пчелите и тяхното значение за природата и хората.

Специални пространства за деца и младежи

За децата и младите хора са предвидени творчески и занаятчийски работилници, игри и демонстрации. В различните фестивални зони ще участват Българският младежки Червен кръст, РЗИ – Стара Загора, Прабългарска школа „Бага-Тур“, Национален клуб „Традиция“, ДЮФА „Броеничка“, Спасителният център за диви животни „Зелени Балкани“ и Инър Уийл Клуб Стара Загора – Берое.

Програмата ще бъде разпределена между Голямата и Малката сцена, Детския кът „За децата с любов“, Младежката зона, Зеленото място под арката и Зоната за практики и демонстрации.

Финалът на деветото издание на „Здравей, Здраве!“ ще бъде в неделя от 18:00 ч. с „Молитва за България“.

Входът за всички събития е свободен.