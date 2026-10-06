Прокуратурата в Шумен привлече към отговорност 36-годишен неправоспособен шофьор след опит да избяга от полицията

Р.А. е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска постоянен арест

Районна прокуратура – Шумен привлече към наказателна отговорност 36-годишния Р.А. за две престъпления, след като според обвинението той управлявал автомобил, без да е правоспособен водач, и не се подчинил на полицейски сигнали за спиране.

По данни на прокуратурата мъжът седнал зад волана, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наложено му административно наказание за същото деяние, влязло в сила по-рано през тази година.

С постановление на наблюдаващия прокурор Р.А. е задържан за срок до 72 часа, за да бъде доведен пред съда за определяне на мярка за неотклонение.

Според предоставената информация обвиняемият е многократно осъждан, включително за тежко криминално престъпление. Той е бил условно предсрочно освободен от затвора през декември 2025 г., като остатъкът от наложеното му наказание „лишаване от свобода“ е над четири години.

Не спрял на полицейски сигнал

Случаят е от 4 октомври 2026 г., когато полицейски екип на ОД на МВР – Шумен направил опит да спре за проверка автомобил, движещ се в града.

Водачът не спрял, ускорил движението си и опитал да избяга и да осуети полицейската проверка. Малко по-късно автомобилът бил застигнат и спрян на паркинг пред търговски обекти.

Пътните полицаи установили, че зад волана е 36-годишният Р.А., който според информацията никога не е притежавал свидетелство за управление на МПС.

Мъжът бил задържан на място, а впоследствие привлечен към наказателна отговорност за две престъпления – по чл. 343в, ал. 2 от Наказателния кодекс и по чл. 270, ал. 1 от НК.

Предстои наблюдаващият прокурор да внесе в Районен съд – Шумен искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.