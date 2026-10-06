ЕК предлага промени в ЕС преди бъдещото разширяване

Сред предложенията са повече решения с квалифицирано мнозинство, нови защитни механизми и възможност за временно спиране на правото на глас при сериозни нарушения

Европейската комисия прие пакет от мерки за преглед на политиките преди разширяването, който определя политическите насоки и действията, необходими за подготовката на Европейския съюз за бъдещото присъединяване на нови държави.

Пакетът съдържа задълбочен анализ на областите, в които разширяването би могло да повлияе върху разработването, прилагането и финансирането на европейските политики.

Предложените мерки трябва да допринесат за стратегическата дискусия между държавите членки относно разширяването и необходимите реформи, включително по време на заседанието на Европейския съвет през октомври. Те ще очертаят и рамката за работата с Европейския парламент и Съвета по необходимите институционални и практически промени.

ЕС може да функционира и с повече държави членки

Според представения от Комисията анализ Европейският съюз може да функционира и при по-голям брой държави членки чрез целенасочени адаптации в рамките на действащите Договори и договорите за присъединяване.

Пакетът посочва също, че бюджетът на ЕС може да поеме нови държави членки, без да бъде прекратено финансирането на съществуващите приоритети на Съюза.

Съгласно предложението за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2028–2034 г., държавите кандидатки ще получават средства по линия на „Глобална Европа“ преди присъединяването си.

След членството това финансиране ще бъде заменено със средства по националните и регионалните планове за партньорство на съответната нова държава членка. Предвижда се и допълнително финансиране за сближаване, селско стопанство, вътрешни работи и Interreg.

От единодушие към квалифицирано мнозинство в определени области

Един от основните акценти е разширяването на използването на гласуването с квалифицирано мнозинство.

Комисията ще продължи да се застъпва за използването на предвидените в Договорите клаузи за преход, така че в определени области да се премине от единодушие към квалифицирано мнозинство.

Сред посочените области са санкциите, данъчните измами и фискалните мерки в областта на енергийната политика.

Комисията ще направи и преглед на текущите предложения, за да установи в кои случаи засиленото сътрудничество би могло да помогне за преодоляване на трайно блокиране на процеса.

Промени и при преговорите за членство

В самия процес на разширяване Европейската комисия предлага гласуването с квалифицирано мнозинство да се използва при отварянето на преговорните клъстери, както и при други междинни решения в преговорите за присъединяване.

Целта на предложението е процесът да стане по-динамичен.

Нови защитни механизми при бъдещо присъединяване

Комисията предлага и обща рамка за защитни мерки в договорите за присъединяване при сериозно отстъпление от ангажиментите, поети по време на преговорите.

Предвижда се бъдещите договори за присъединяване да съдържат по-силни секторни предпазни клаузи, както и нова институционална защитна клауза.

Периодът, през който ще могат да бъдат задействани предпазни мерки в области като икономиката, вътрешния пазар, правосъдието и вътрешните работи, ще бъде значително удължен след присъединяването.

Специална институционална предпазна клауза ще може да се прилага при сериозни нарушения на ценностите по член 2 от Договора за Европейския съюз и на принципа на лоялно сътрудничество.

В най-тежките случаи предвидените мерки биха могли да достигнат до временно спиране на правото на глас в Съвета.

Възможни ограничения за свободното движение и други преходни мерки

При необходимост ще могат да бъдат използвани и преходни договорености, включително по отношение на свободното движение на работници и услуги, селското стопанство, чувствителните продукти, финансирането и участието в общи системи.

Пакетът предвижда още възможност за ограничен период нова държава членка да поеме ангажимент да не блокира бъдещи разширявания заради двустранни спорове.

Така предложените от Европейската комисия мерки поставят акцент едновременно върху подготовката на институциите и бюджета на ЕС за бъдещо разширяване и върху въвеждането на допълнителни гаранции за спазване на поетите от новите държави членки ангажименти.

Пакетът на Европейската комисия за преглед на политиките преди разширяването