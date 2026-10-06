АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на двата блока заради ниското ниво на Дунав
Общата мощност ще бъде понижена превантивно с около 90 МВт на 6 октомври
Във връзка с продължаващото понижение на нивото на река Дунав, на 6 октомври 2026 г. превантивно ще бъде намалена общата мощност на двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ с около 90 МВт.
Мярката се предприема по решение на Работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължително понижаване на речните нива.
Възможни са и допълнителни мерки
Прогнозите сочат, че спадът на нивото на река Дунав ще продължи. При подобно развитие на хидроложката обстановка, съгласно установените процедури, може да се наложи въвеждането и на допълнителни мерки.
Всички действия на атомната централа се предприемат в зависимост от актуалната хидроложка обстановка.
Мерките се координират с Министерството на енергетиката и Електроенергийния системен оператор с цел осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности.