АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на двата блока заради ниското ниво на Дунав

Общата мощност ще бъде понижена превантивно с около 90 МВт на 6 октомври

Във връзка с продължаващото понижение на нивото на река Дунав, на 6 октомври 2026 г. превантивно ще бъде намалена общата мощност на двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ с около 90 МВт.

Мярката се предприема по решение на Работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължително понижаване на речните нива.

Възможни са и допълнителни мерки

Прогнозите сочат, че спадът на нивото на река Дунав ще продължи. При подобно развитие на хидроложката обстановка, съгласно установените процедури, може да се наложи въвеждането и на допълнителни мерки.

Всички действия на атомната централа се предприемат в зависимост от актуалната хидроложка обстановка.

Мерките се координират с Министерството на енергетиката и Електроенергийния системен оператор с цел осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности.