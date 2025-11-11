Дългосрочните бюджетни планове на ЕК

В сряда евродепутатите ще обсъдят структурата и управлението на новия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028—2034 г. с Урсула фон дер Лайен и Датското председателство.

През май Парламентът определи приоритетите си за следващата многогодишна финансова рамка (МФР), като заяви, че предложението на Комисията да се възприеме моделът „един национален план за всяка държава членка“ от Механизма за възстановяване и устойчивост не може да бъде основа за разходите в държавите членки. Вместо това Парламентът призова за структура, която гарантира прозрачност и парламентарна отчетност, като същевременно включва регионалните и местните власти.

Оттогава насам членовете на ЕП отправиха критики към предложението на Комисията за МФР, публикувано през юли, в което се запазва подходът на националните планове. Миналия месец няколко политически групи призоваха за изменение на предложението, като подчертаха необходимостта Парламентът да има демократичен надзор и контрол върху МФР, включително върху националните планове. Те предупредиха, че настоящото предложение може да доведе до централизирана система от 27 национални бюджета, а не до общ бюджет на ЕС. Те призоваха за по-силни гаранции за селскостопанската политика и политиката на сближаване, както и за по-силна роля на регионите и местните власти.

В понеделник, 10 ноември, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен и датският министър-председател Мете Фредериксен (в качеството си на председател на Съвета на ЕС) проведоха среща съгласно член 324 от Договора за ЕС, за да направят преглед на текущите преговори. Бяха обсъдени ролята на регионалните власти, общата селскостопанска политика и бюджетната управление, включително ролята на Парламента, според председателя Мецола, която заяви, че предложенията на Комисията са „добра крачка напред и процесът ще продължи, включително с нашето пленарно разискване в сряда“.

Facebook

Twitter



Shares