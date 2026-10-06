Над 801 хил. евро за цялостно обновяване на Зоопарка в Габрово

Проектът предвижда нов ветеринарен кабинет, подобрени условия за животните и съвременни образователни пространства

Цялостно обновяване на Зоопарка в Габрово предвижда проект на стойност над 801 хил. евро, който трябва да бъде реализиран в рамките на 24 месеца. Целта е зоопаркът да осигури по-добри условия за животните, повече сигурност и интересни преживявания за посетителите, както и съвременна среда за образование и опазване на природата.

Сред основните строителни дейности са премахването на четири съществуващи сгради, реконструкцията на наличния сграден фонд и изграждането на нов ветеринарен кабинет с площ от 60 кв. м.

Предвижда се подобряване на условията за различни видове животни, сред които вълк, лисица, белка, пор, грабливи птици, тревопасни, декоративни зайци и лалугери. Проектът включва и изграждането на необходимите технически системи за водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация, електрическа инфраструктура, осветление и видеонаблюдение.

„Мечата дупка“ и класна стая на открито

Съществен акцент в проекта е поставен върху образователната функция на зоопарка. Планирано е създаването на център „Мечата дупка“ в помещение с площ от 163 кв. м и открит двор от 294 кв. м.

Ще бъде изграден и „Приказен кът на животните“ с „Класна стая на открито“, както и образователни маршрути. Идеята е посещението в зоопарка да съчетава срещата с животните с възможността деца и възрастни да научават повече за тяхната среда и начин на съществуване.

Предвидено е 100% безвъзмездно финансиране

Проектното предложение е подадено по процедурата „Осигуряване на условия за опазване на застрашени видове ex situ“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., приоритет „Биологично разнообразие“.

Община Габрово е директен бенефициент, а предвиденото финансиране е 100% безвъзмездна финансова помощ. Одобрените кандидати поемат ангажимент да поддържат инвестицията и нейното предназначение за период от най-малко пет години.

Предвидените дейности са част от 10-годишната програма за развитие на габровския зоопарк, разработена през миналата година със средства по процедурата „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.

Документацията е предпоставка за реализиране на инфраструктурните мерки, чрез които зоопаркът да получи възможност да отговаря на изискванията на европейското и националното законодателство.