БФС констатира едностранно прекратяване на договора на Божидар Малинов с Пирин Благоевград

Решението на Спортно-техническата комисия е от 18 септември, а прекратяването е в сила от 7 септември 2026 г.

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви решение, свързано с футболиста Божидар Данаилов Малинов и ПФК „Пирин 22“ Благоевград.

Според решението на комисията е констатирано едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на футболиста с благоевградския клуб.

Прекратяването на договора е в сила, считано от 7 септември 2026 г., се посочва в решението на СТК от 18 септември.