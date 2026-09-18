Приказният Суджоу в новия епизод на „Из Китай с Павел“

Древни храмове, 2500-годишна история и модерни небостъргачи разкриват различните лица на китайския град

Новият епизод на „Из Китай с Павел“ продължава пътешествието из Суджоу – град, в който древната история и съвременният облик на Китай се срещат на едно място.

Сред спирките е древният храм Ханшан, чиято история е свързана с епохата на династия Тан. Периодът между 618 и 907 г. често е определян като един от златните векове в развитието на Китай. Храмът остава в китайската културна памет и благодарение на поета Джан Дзи и неговата класическа творба „Нощем до кленовия мост“, в която се споменават среднощните храмови камбани.

Пътешествието продължава към Тигровия хълм, който пази повече от 2500 години история. Мястото е толкова емблематично за Суджоу, че поетът от династия Сун Су Шъ е цитиран с думите, че човек ще съжалява цял живот, ако посети града, но пропусне Тигровия хълм.

Друг от символите в епизода е пагодата „Бейсъ“ на северния манастир „Бао ън“. Високата 76 метра пагода е сред характерните исторически забележителности на Суджоу и в миналото е доминирала над силуета на стария град.

Но Суджоу не живее единствено със своето минало. Източно от историческия център се разкрива съвременната част на многомилионния град – с езеро, модерни небостъргачи, оживени пространства и вечерни разходки с корабчета.

Новият епизод на „Из Китай с Павел“ показва именно този контраст – древни храмове и пагоди от едната страна и светлините на модерния китайски мегаполис от другата.