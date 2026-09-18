Близо 4,8 кг канабис и оръжия са иззети при полицейска операция в София

Мъж е задържан, а след доклад на материалите в Софийската градска прокуратура мярката му е удължена до 72 часа

Близо 4,8 килограма канабис, метамфетамин, оръжия и боеприпаси са иззети при полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.

Акцията е проведена на 16 септември около 15:00 часа от служители на Осмо районно управление. В хода на операцията е задържан криминално проявен мъж.

При последвалите процесуално-следствени действия в дома му полицията е открила 4,778 кг растителна маса, която при полеви тест е реагирала на канабис, както и 0,24 грама вещество, реагирало на метамфетамин.

От жилището са иззети също пистолети, пушки, множество боеприпаси и други вещи, за които органите на реда посочват, че имат отношение към разследването.

Първоначално мъжът е бил задържан за срок до 24 часа. След докладване на събраните материали в Софийската градска прокуратура задържането му е удължено до 72 часа.

Разследването по случая продължава. Задържането и воденото разследване не означават установена вина, която може да бъде определена единствено с влязла в сила присъда.