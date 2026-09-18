Посолството на Индия в София организира специална програма за обучение на йога инструктори

Инициативата е насочена към усъвършенстване на знанията, уменията и практическото разбиране на традиционната индийска система йога

Посолството на Индия в София обяви специална обучителна програма за йога инструктори, насочена към задълбочаване на професионалните им знания и практически умения.

Основната цел на инициативата е участниците да разширят разбирането си за традиционната индийска система йога, като програмата поставя акцент както върху теоретичните знания, така и върху практическото им приложение.

Обучението е предназначено за йога инструктори, които желаят да надградят своята подготовка и да се запознаят по-задълбочено с традиционните индийски принципи и практики.

Допълнителна информация за условията за участие, периода на провеждане и начина за кандидатстване се очаква да бъде предоставена от Посолството на Индия в София.