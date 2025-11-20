четвъртък, ноември 20, 2025
Локо Пд с информация относно пакетните билети

Редактор

Уважаеми локомотивци,

Пакетните билети, продавани за двубоите с Ботев и Берое, първоначално трябваше да важат за срещата с Монтана от 1/8-финалите за Купата на България.

Вчера Апелативната комисия намали наказанието на Локомотив, като публика ще бъде допускана още на мача с Арда. Това наложи промяна, като пакетните билети ще важат за домакинството на кърджалийци, което е насрочено за събота (06.12).

🔴 28.11 от 17:30: Локомотив – Монтана
– Двубоят ще се изиграе без публика

⚫ 06.12 от 15:00: Локомотив – Арда

– Само трибуна “Бесика” ще е затворена за този мач. Важат пакетните билети, които бяха продавани за срещите с Ботев и Берое.

⚪ 14.12 от 16:00: Локомотив – Монтана (КнБ)

– Всички трибуни ще са отворени. Пакетните билети няма да важат за този мач.

