Локо Пд с информация относно пакетните билети
Уважаеми локомотивци,
Пакетните билети, продавани за двубоите с Ботев и Берое, първоначално трябваше да важат за срещата с Монтана от 1/8-финалите за Купата на България.
Вчера Апелативната комисия намали наказанието на Локомотив, като публика ще бъде допускана още на мача с Арда. Това наложи промяна, като пакетните билети ще важат за домакинството на кърджалийци, което е насрочено за събота (06.12).
28.11 от 17:30: Локомотив – Монтана
– Двубоят ще се изиграе без публика
06.12 от 15:00: Локомотив – Арда
– Само трибуна “Бесика” ще е затворена за този мач. Важат пакетните билети, които бяха продавани за срещите с Ботев и Берое.
14.12 от 16:00: Локомотив – Монтана (КнБ)
– Всички трибуни ще са отворени. Пакетните билети няма да важат за този мач.