Предстои поредно събитие от кампанията „Не на агресията“

На 21 ноември – Ден на православната християнска младеж и семейство, от 12:30 ч., в залата на 7 СУ „Найден Геров“ в морската столица ще се проведе поредната проява от съвместната инициатива на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск – „Не на агресията“.

Гости и лектори на събитието ще бъдат директорът на Дирекция „Спорт“ към Община Варна Кристиан Димитров, Шихан Емил Костов – председател на Българска киокушин асоциация и представител на Международната киокушин организация и психотерапевтът Анелия Марковска.

Целта пред организаторите е различните спортни инициативи да достигнат до възможно най-много млади хора, да се изграждат умения за разпознаване на видовете агресия и социално отговорно поведение. Възпитанието и дисциплината, които дават различните видове спорт, съчетани с изразходването на натрупаната енергия, са отлична превенция срещу вербалните и физически прояви на агресията.

Facebook

Twitter



Shares