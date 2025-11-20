Над 1000 ямболски деца отново превърнаха доброто в традиция и се включиха в благотворителната инициатива „Подай ръка-спаси живот“

И тази година Община Ямбол остава вярна на своята благородна традиция – инициативата „Подай ръка – спаси живот“, която подпомага тежко болни ямболски деца и младежи, нуждаещи се от спешно оперативно или медикаментозно лечение.

За осемнадесета поредна година кампанията набира средства чрез разпространението на коледни картички с детски рисунки – едно сърдечно послание на съпричастност, в което деца помагат на деца.В конкурса „Коледа“, който е част от благотворителната кампания, тази година участваха над 1000 възпитаници на ямболските детски градини, училища и клубове по интереси. Техните творби бяха оценени от художниците Петър Тепсизов, Иван Стоянов и Павлина Сърбова, Диана Димитрова – директор на дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“ в Община Ямбол и Елена Куманова – управител на Културно-информационен център „Безистен“. Комисията отличи общо 116 творби.

Официалната церемония по награждаването ще се проведе на 1 декември от 17:30 часа в Културно-информационен център „Безистен“.

Първите награди за коледната поздравителна картичка на кмета на община Ямбол получават Тея Тодорова Димитрова от ДГ „Червената шапчица“, Илко Иванов Пеев от ОУ „Николай Петрини“ и Звездомир Каменов Великов от ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“. Рисунката на Рая Атанасова Челебиева от ГСАГД „Кольо Фичето“ ще бъде коледната картичка на председателя на Общинския съвет – Ямбол, а за плакат на детския коледарски празник бе избрана творбата на Димислав Костадинов Ганев от ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“.Специално за кампанията бяха подбрани десет детски рисунки, които ще бъдат отпечатани като благотворителни коледни картички. Техните автори са: Никола Иванов Врачев от ДГ „Червената шапчица“, Габриела Николаева Ненова от ДГ „Валентина”, Кристиана Пламенова Тодорова, Райна Райнова Шарлопова и Александра Иванова Йорданова от ОУ „Николай Петрини”, Хрисия Диан Саханджиева от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Лилия Диянова Рибарова и Дария Людмилова Начева от ОУ „Любен Каравелов”, Антония Валентинова Иванова от СУ „Св. Климент Охридски” и Мария Динкова Георгиева от ГСАГД „Кольо Фичето”.Освен призовите отличия, с грамота ще бъдат наградени още 101 талантливи деца.

Пълният списък на всички отличени е публикуван в официалния протокол, който се разпространява заедно с настоящото прессъобщение. Община Ямбол изказва своята искрена благодарност към всички деца, които с таланта си превръщат доброто в традиция. Признателни сме и към техните учители и родители, които ги насърчават да творят, да мечтаят и да помагат. Тяхното участие е живото доказателство, че добротата се възпитава и предава нататък.Кампанията „Подай ръка – спаси живот“ е целогодишна. Община Ямбол призовава всички граждани, които имат желание и възможност, да се включат в благородната инициатива.

От 1 декември благотворителните картички ще се предлагат в Административния център на Община Ямбол, в Културно-информационен център „Безистен“, както и в търговски обекти, които ще подкрепят кампанията. Пълният списък с местата за разпространение ще бъде обявен допълнително.

Дарения могат да бъдат направени и по банковата сметка на общината:BG06 IABG 7094 8401 4698 01, „Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Ямбол, SWIFT BIC: IABGBGSF, КОД ЗА ДАРЕНИЯ: 445 100, с пояснение: „За Коледната благотворителна кампания“.

