Информация относно билетите за Евроволей 2026!

Скъпи волейболни привърженици, Благодарим ви за невероятната подкрепа към мъжкия национален отбор по волейбол!

Само 4 дни след началото на продажбите вече са закупени над 16 000 билета за Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, на което София ще бъде домакин.

За отбора и за всички, работещи за благото на българския волейбол, това е огромно признание. Благодарение на вас отново бе постигнато нещо без аналог в спортната история на България – безпрецедентни интерес и активност цели над 300 дни преди старта на първенството. Волейболът отново показа, че е силата, която обединява България!

Информация за статута на продажбите:

• Към настоящия момент са продадени общо малко над 16 000 билета (всички категории и пакетни предложения).

• Срещата България – Полша (16 септември) предизвиква най-голям интерес. Към настоящия момент за нея са останали единични места с тенденция към изчерпване.

• За да отговори на изключителния интерес конкретно към мача България – Полша, БФВ предприе действия за пренасочване на част от контингентите от пакетни предложения („Следвай отбора си – България“, „Групова фаза София – 15 мача“, „Турнирен билет София – 21 мача“) към единични билети (билети за отделен мач).

• Към момента за останалите мачове на България от груповата фаза все още са налични билети, но тенденцията и при тях е към постепенно изчерпване.

Какво следва:

Част от местата в залата (около 25%) са временно блокирани за технически, медийни и организационни нужди, както и за партньори и официални гости. Това са задължения, които БФВ има по договор с Европейската конфедерация по волейбол (CEV), партньори, както и като организатор на събитието, за да може да осигури неговото техническо и ТВ обезпечаване. Част от тези блокирани места са обвързани с конкретни срокове, в които ние като организатор сме задължени да ги запазим. След изтичане на съответните срокове и при липса на заявен интерес всички освободени места ще бъдат пускани в продажба.

Всяко ново пускане в продажба на определен контингент места ще бъде обявявано поне 24 часа предварително в нашите официални канали (уебсайт и социални мрежи), както и чрез прес съобщение до медиите в България.

Пакетните предложения „Дневен билет“, „Следвай отбора си – България/Полша/Израел/Португалия/Северна Македония/Украйна“, „Групова фаза София – 15 мача“ и „Турнирен билет София – 21 мача“ ще бъдат налични до изчерпване на предвидените за съответния пакет количества. След изчерпването им допълнителни контингенти от тези пакетни предложения няма да бъдат пускани в продажба. БФВ ще обявява своевременно, когато даден вид пакетно предложение бъде изчерпан.

БФВ гарантира, че всички налични места ще бъдат достъпни за феновете преди началото на първенството. Нашата цел е максимален брой почитатели на волейбола да имат възможност да присъстват на живо на това голямо спортно събитие, което беше и основната причина за преместването му в София.

Благодарим ви, че сте с нас!

Шампиони в сърцата!

Facebook

Twitter



Shares