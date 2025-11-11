Почит към паметта на чуждестранните военнослужещи, загинали в служба на своята родина

Годишна възпоменателна церемония в памет на всички военнослужещи и цивилни служители, загубили живота си в служба на своята родина, се проведе днес, 11 ноември, на Централните софийски гробища.

Тя се организира от Британското посолство, съвместно с посолствата на Германия, Италия и Франция. В нея участваха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев. Те отдадоха почит и поднесаха цветя на военните гробища на четирите държави в памет на загиналите.

По-рано днес заместник-министър Радостин Илиев и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев поднесаха цветя и отдадоха почит на загиналите воини във възпоменателната церемония на Сръбското военно гробище.

На възпоменателните церемонии във военните гробища в София ежегодно се отдава почит на загиналите от страни, които някога са били врагове, но днес са обединени от стремеж към мирно развитие и сътрудничество.

Facebook

Twitter



Shares