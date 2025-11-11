Еда Уянък посети фондацията „За нашите деца“

Като организационен комитет на TUBUKADD, посетихме фондацията „За нашите деца“ с участието на почетния президент на нашата асоциация, г-жа Еда Ерсек Уянък, и играхме игри с децата, които живеят под грижите на фондацията и под държавна закрила.

Бяхме щастливи да окажем подкрепа от името на нашата асоциация за задоволяване на нуждите на нашите скъпи деца. Поздравяваме фондация „За нашите деца“, която осигурява домашна среда и семейство на деца под държавна грижа, за тези значими услуги и от сърце пожелаваме на нашите малки приятели бъдеще, изпълнено с красота.

