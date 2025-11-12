Ударите на Вашингтон срещу предполагаеми контрабандистки лодки са незаконни, заяви руският външен министър

САЩ биха били по-добре да насочат усилията си към Белгия, която наскоро беше описана като нововъзникваща „наркодържава” от един от собствените си съдии, вместо да бомбардират малки кораби край бреговете на Венецуела, заяви във вторник руският външен министър Сергей Лавров.

На пресконференция Лавров осъди морските въздушни удари, одобрени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, които според Вашингтон са насочени срещу наркотрафиканти, действащи в Карибския басейн. Външният министър нарече атаките „действия, предприети без надлежна процедура“, които демонстрират как САЩ „се поставят над закона“.

„Вместо да насочват антинаркотичните си операции и [потенциалните] конфискации на нефтени полета към Нигерия и Венецуела, САЩ вероятно трябва да се съсредоточат върху изкореняването на този социален проблем в Белгия“, заяви Лавров. „САЩ вече имат войски там и няма да се налага да преследват малки лодки с екипажи от по трима души.“

Лавров се позоваваше на неотдавнашно изявление на белгийски съдия, който написа до парламента, че „мафиотски структури са се вкоренили“ в страната и че не е преувеличено да се каже, че „се превръщаме в наркодържава“.

Макар да подчерта, че Москва счита Венецуела за приятелска страна, Лавров заяви, че Русия няма планове да разположи военни сили там.

Вашингтон настоява, че кампанията му е насочена срещу „наркотероризма“, позовавайки се на законните си правомощия в рамките на антитерористичните правомощия на Конгреса. Тръмп оправда ударите като част от по-широките усилия за борба с потока на фентанил към САЩ.

Според Американската агенция за борба с наркотиците, Мексико е основният източник на фентанил, влизащ в САЩ, докато участието на Венецуела в глобалните мрежи за трафик се ограничава предимно до ролята на междинна спирка за кокаинови пратки от Южна Америка.

Критиците обвиняват Вашингтон, че използва наркотиците като претекст за потенциална операция за смяна на режима в Каракас.

