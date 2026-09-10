Свищов посреща новата учебна година с празник за децата

Театър, среща с детски писател, игри и творчески ателиета очакват малчуганите на 13 септември

Община Свищов организира празнично събитие по повод началото на новата учебна година. Празникът ще се проведе на 13 септември от 10:30 часа в Градската градина.

За децата е подготвена разнообразна програма със специалното участие на Театър ПАН. Малчуганите ще могат да се срещнат и с детския писател Доника Ризова, както и да участват в забавни и образователни игри.

Предвидени са и творчески ателиета, в които децата ще могат да проявят своето въображение и умения.

Инициативата е посветена на първия учебен ден и е насочена към децата, родителите и гостите на Свищов.

При неблагоприятни метеорологични условия празникът ще се проведе в ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“.