„Мила и Марко“ учат децата как да бъдат по-безопасни в интернет

Нова образователна анимационна поредица помага на деца от 6 до 11 години да разпознават рисковете в дигиталния свят

Образователната анимационна поредица „Мила и Марко за екраните!“ вече е достъпна за учители, родители и специалисти, работещи с деца на възраст между 6 и 11 години.

В седем кратки епизода приказните герои Мила и Марко показват на децата как да разпознават различни рискове онлайн и да развиват умения за безопасно и критично поведение в дигиталната среда.

Поредицата е създадена от Студио „Змей“ с подкрепата на Европейската комисия в България и в партньорство с Коалицията за медийна грамотност. Краткият формат позволява отделните епизоди да бъдат използвани в училище като основа за разговори, игри и дискусии.

„На едно дете трудно можем да обясним какво е „дигитален риск“, „защита на личните данни“ или „медийна грамотност“. Можем обаче да му разкажем история“, коментира ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

Официалната премиера на поредицата се състоя на 10 септември в София с участието на учители и представители на институции и организации в областта на образованието и медийната грамотност. В събитието дистанционно се включиха и преподаватели от още 12 български града чрез центровете „Европа Директно“.

„Мила и Марко за екраните!“ – всички епизоди и информация