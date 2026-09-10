Ръстът на цените на енергията увеличава ежедневните разходи на хората в Белгия на фона на фактори като ситуацията в Близкия изток и промените в международната верига за доставки на енергия, които оказват влияние върху енергийния пазар, сочат анализи на местни медии.

Увеличението на цените оказва натиск и върху ежедневните транспортни разходи, като поскъпването на бензина и дизела кара някои потребители да обмислят покупката на електромобили.

Електромобилът обаче невинаги е по-евтиният избор. Според пазарни данни средната цена за използване на обществени бързи зарядни станции в Белгия е около 0,72 евро за киловатчас през август. При разход от 18 киловатчаса на 100 километра това означава около 13 евро за изминаването на 100 километра.

Зареждането у дома обикновено е по-евтино, така че ако човек разчита основно на обществени бързи зарядни станции, спестяването от разходите за енергия може да не е толкова значително, колкото се очаква.

Междувременно натискът върху собствениците на автомобили с двигатели с вътрешно горене става още по-сериозен. В края на август максималната цена на дребно на бензина с октаново число 95 в Белгия се доближи до 2 евро за литър, а дизелът надхвърли 2,30 евро за литър. През септември цените на горивата отново се повишиха.

„Най-силно усещам поскъпването на дизела, защото използвам много автомобила си и цената се увеличи. Например бюджетът ми за автомобила беше 200 евро месечно. Сега той се удвои и е около 400 евро“, заяви жител на страната.

Влиянието на растящите цени на енергията върху потребителите се разпростира и върху други области.

Във Валония, един от трите региона на Белгия, настоящата фиксирана цена на електроенергията се е увеличила средно с 15% спрямо юли, а фиксираната цена на природния газ е нараснала с 26%. За едно семейство подобни промени в цените на електроенергията и газа означават приблизително 610 евро допълнителни разходи годишно.

„Преди няколко години имахме малка къща и плащахме по 150 евро месечно за газ и електроенергия. Сега плащаме по 300 или 400 евро на месец“, заяви друг жител.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus