Роби Уилямс идва в Пловдив през 2027 г. за фестивала PHILLGOOD

Британската звезда е първият обявен хедлайнер на фестивала, който ще се проведе от 16 до 18 юли на Гребната база

Световноизвестният британски изпълнител Роби Уилямс ще бъде първият хедлайнер на фестивала PHILLGOOD в Пловдив през 2027 г. Новината беше обявена от кмета Костадин Димитров по време на пресконференция.

Второто издание на фестивала ще се проведе от 16 до 18 юли 2027 г. на Гребната база.

„Привличането на артист от мащаба на Роби Уилямс е сериозно признание за развитието на Пловдив като дестинация за големи международни музикални фестивали“, заяви кметът.

От Fest Team съобщиха, че вторият хедлайнер на PHILLGOOD вече е избран, но името му все още не се разкрива. Останалите изпълнители в програмата се очаква да бъдат обявени през октомври.

Първото издание на PHILLGOOD е привлякло над 60 000 посетители, като една четвърт от тях са били от чужбина. Според организаторите гости са пристигнали от повече от 20 държави, а 74% от посетителите са пренощували в Пловдив.

Представените данни показват още, че фестивалът е донесъл около 2 млн. евро директен приход за града, а 90% от посетителите са заявили, че са удовлетворени от програмата.

За изданието през 2027 г. се предвиждат и подобрения на фестивалната инфраструктура на Гребната база, сред които допълнително LED осветление и настилки за ограничаване на праха.