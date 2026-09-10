ПП поиска изслушване на генералния директор на БНТ и председателя на СЕМ заради Георги Ангелов

От партията настояват за обяснение за решението водещият на „История.БГ“ да бъде свален от ефир

„Продължаваме промяната“ е внесла искане в Народното събрание за изслушване на генералния директор на Българската национална телевизия и председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ). Поводът е решението Георги Ангелов да бъде свален от ефир като водещ на предаването „История.БГ“ по БНТ, съобщиха от партията.

От ПП настояват да бъдат представени мотивите за решението и посочват, че редакционната политика на обществената телевизия трябва да бъде прозрачна за обществото.

„Очакваме да чуем мотивите, с които е взето това решение“, заявяват от политическата формация.

От „Продължаваме промяната“ съобщават още, че поставят във фокуса на парламентарната си работа и въпросите за цените на горивата, хазарта и бързите кредити.