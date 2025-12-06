От 8 декември, понеделник, Община Шумен въвежда временна организация на движението по ул. „Хан Омуртаг“ в участъка от кръстовището с ул. „Цар Иван Александър“ до кръстовището с ул. „Цар Освободител“.

Режимът се въвежда без и с пълно затваряне на пътното платно за периода от 8 декември 2025 г. до 8 януари 2026 г.

Промяната на движение е във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект.

Обходният маршрут на движение при пълно затваряне на уличното платно ще се осъществява по ул. „Рафаил Попов“ и ул. „Цар Освободител“, а при временна организация без пълно затваряне – в свободната от извършваните СМР лента.

