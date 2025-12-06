Групата на Локо Пд за домакинството на Арда

Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу Арда в мач от 19-тия кръг на Първа лига.

Двубоят е днес (06.12) от 15:00 часа на “Лаута”.

Наказан за срещата е Мартин Русков. В групата се завръща Жулиан Лами, който пропусна гостуването на ЦСКА заради вирусно заболяване.

Групата за мача с Арда:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риян, Ефе Али, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Ивайло Иванов, Александър Александров, Димитър Илиев, Каталин Иту, Севи Идриз, Жулиан Лами, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа

