Камбоджа увеличи значително производството си в местните предприятия

Откакто Камбоджа и Тайланд затвориха границите си и преустановиха движението на стоки между тях, производствената дейност на местните предприятия се увеличи до безпрецедентно ниво през последните години.

Това заяви Окнха Те Тайнг Пор, председател на Съвета на директорите на Федерацията на малките и средни предприятия на Камбоджа (FASMEC).

Магнатът продължи: Местните предприятия разшириха производствените си линии, за да отговорят на нуждите на местния пазар и да продават на по-ниски цени.

Въпреки че няма потвърждение на данните, г-н Те Тайнг Пор заяви, че производството се е увеличило с 3 до 4 пъти в сравнение с времето, когато Камбоджа не е затворила границата си с Тайланд. Това показва, че местните предприятия имат достатъчен капацитет да доставят продукти според потребностите на камбоджанския народ.



Г-жа Нут Самфас, главен изпълнителен директор на производител на сапун за ежедневна употреба, каза: „При производството на сапун в нейната компания ние вземаме предвид качеството за потребителите и го продаваме на разумна цена според жизнения стандарт на местните хора, а не толкова скъпо, колкото вносните продукти.“

Тя твърди, че откакто хората бойкотират тайландските продукти, инерцията в подкрепата им се е увеличила до степен, в която производството не е достатъчно, за да задоволи потребителското търсене и се разширява производствената верига.

Според Националния доклад за окончателните резултати от икономическото преброяване в Кралство Камбоджа, изготвен от Националния институт по статистика към Министерството на планирането, Камбоджа има над 750 000 микро-, малки и средни предприятия с общ брой на заетите над 2 милиона души, от които над 1 милион са жени. Резултатите от преброяването показват, че секторът на микро-, малките и средните предприятия допринася с 63% за брутния вътрешен продукт и осигурява над 70% от заетостта, с изключение на селскостопанския сектор.

