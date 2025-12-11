Какво още остава в програмата на празничната втора седмица на декември
Очакват ви музика, изкуство и благотворителност и през втората седмица на декември– събития, които ще обединят общността и ще донесат радост в навечерието на Коледа.
8-22 декември
„ПредКоледен театрален фестивал“
Място: ДТ „Рачо Стоянов“
10 декември
19:00 ч. – КОЛЕДНА МУЗИКА – Диригент Иван Стоянов, солист Божидар Пенев – орган
Валентини – Коледна симфония оп. 1, № 12, Пярт – Песен на свети Силуан, Джовани Албикастро – Концерт № 1 във фа мажор, Карл Филип Емануел Бах – Концерт за орган и оркестър в сол мажор първо изпълнение в България, Лео Вайнер – Две дивертименти, Шостакович – Валс – шега, Йохан Щраус – Валсове и полки.
Място: ХГ „Христо Цокев“
11 декември
19:00 ч. – Коледен концерт на НЧ „Априлов-Палаузов“
Място: ДТ „Рачо Стоянов“
12 декември
18:30 ч. Благотворителен концерт “Ангелски сърца 6”
Място: зала „Възраждане“
13 декември
Коледен фермерски базар
Място: пл. Възраждане
14 декември
11:00 ч. – Приказка за снежинките
Място: Държавен куклен театър – Габрово
Да споделим заедно магията на празниците в Габрово!
Цялата програма може да прочетете тук, както и да следите социалните мрежи на Община Габрово https://visit.gabrovo.bg/18470-2/