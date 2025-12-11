Какво още остава в програмата на празничната втора седмица на декември

Очакват ви музика, изкуство и благотворителност и през втората седмица на декември– събития, които ще обединят общността и ще донесат радост в навечерието на Коледа.

8-22 декември

„ПредКоледен театрален фестивал“

Място: ДТ „Рачо Стоянов“

10 декември

19:00 ч. – КОЛЕДНА МУЗИКА – Диригент Иван Стоянов, солист Божидар Пенев – орган

Валентини – Коледна симфония оп. 1, № 12, Пярт – Песен на свети Силуан, Джовани Албикастро – Концерт № 1 във фа мажор, Карл Филип Емануел Бах – Концерт за орган и оркестър в сол мажор първо изпълнение в България, Лео Вайнер – Две дивертименти, Шостакович – Валс – шега, Йохан Щраус – Валсове и полки.

Място: ХГ „Христо Цокев“

11 декември

19:00 ч. – Коледен концерт на НЧ „Априлов-Палаузов“

Място: ДТ „Рачо Стоянов“

12 декември

18:30 ч. Благотворителен концерт “Ангелски сърца 6”

Място: зала „Възраждане“

13 декември

Коледен фермерски базар

Място: пл. Възраждане

14 декември

11:00 ч. – Приказка за снежинките

Място: Държавен куклен театър – Габрово

Да споделим заедно магията на празниците в Габрово!

Цялата програма може да прочетете тук, както и да следите социалните мрежи на Община Габрово https://visit.gabrovo.bg/18470-2/

