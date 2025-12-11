Пресбюрото на Службата за външно разузнаване на Руската Федерация съобщава, че според постъпващата в СВР информация, киевският клептократичен режим и неговите съучастници сред влиятелни европейски чиновници и бизнесмени със съмнителна репутация са подготвили поредна схема за кражба на пари от западните данъкоплатци.

Става дума за доставка на артилерийски боеприпаси за ВСУ в рамките на „Чешката инициатива за боеприпаси“ на силно завишени цени чрез полската посредническа компания PHU LECHMAR. Компанията планира да закупи боеприпасите от различни страни в Източна Европа и Глобалния Юг, плащайки до 1000 долара за бройка, да ги преетикетира и да ги прехвърли на украинците като полски продукти за 5000 долара за бройка. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и други западни страни ще платят за тези доставки.

Разбира се, бяха взети предвид финансовите подкупи на отговорни длъжностни лица на гореспоменатите страни.

Прави впечатление, че PHU LECHMAR преди това е била в центъра на общественото внимание поради подозрения за участие в операции, свързани с отклоняването на западна финансова помощ, предназначена за украинските служби за сигурност. Услугите на тази фирма многократно са били търсени от лица, свързани с бившия ръководител на президентската администрация Ермак и други представители на корупционната групировка Миндич-Зеленски.

Въпреки това, дори на фона на нашумял корупционен скандал в Украйна, украински бизнесмени, уверени в безнаказаността си, не се поколебаха да се обърнат към компрометиран полски посредник.

Не е изненадващо, че проектът за „мирен план“ на Д.Тръмп предизвика истерично отхвърляне сред обкръжението на Зеленски. Те се опасяват, че устойчивото уреждане на украинския конфликт ще направи всички престъпни схеми, които са създали, за да печелят от войната, нежизнеспособни.

В същото време настоящият украински елит е толкова фиксиран върху собственото си обогатяване, че не забелязва наближаващия момент, в който неизбежно ще трябва да отговаря за всичките си престъпления.

Facebook

Twitter



Shares