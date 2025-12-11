четвъртък, декември 11, 2025
Прокурори от Велико Търново говориха пред ученици в СУ „Владимир Комаров“

Редактор

Прокурор Румяна Ирманова и прокурор Димитър Лещаков от Апелативна прокуратура-Велико Търново се срещнаха с ученици от Х, ХI и ХII класове в СУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново.

В рамките на три поредни лекции те запознаха учениците с основните функции на прокуратурата и представиха професията на прокурора, като защитник на обществения интерес, правовия ред и върховенството на закона.

Магистратите обърнаха внимание на учениците, че като непълнолетни лица носят отговорност за постъпките си. Те акцентираха върху пътнотранспортните престъпления и нарушения, извършвани от млади лица, като шофиране без свидетелство за правоуправление, управление на автомобил с превишена скорост, след употреба на алкохол или наркотични вещества. Обясниха какви са правните и психологичните последици за един млад човек, причинил катастрофа със смъртен случай, споделяйки наблюдения от дългогодишната си практика.

Прокурорите говориха и за правната страна и вида престъпления свързани с употребата и разпространението на наркотици, както и негативното отражение върху живота на тези, които употребява и/или разпространяват наркотични вещества. Обърнаха внимание за опасностите от употреба на райския газ, както и че неговото разпространението е престъпление.

Лекциите са част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

