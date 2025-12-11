Външните министри на Китай и Германия призоваха за по-зрял модел на позитивно взаимодействие и по-стабилна двустранна политическа рамка

Китай и Германия трябва да поддържат взаимно уважение и да изградят по-зрял модел на позитивно взаимодействие и по-стабилна двустранна политическа рамка, заяви външният министър Уан И по време на разговора си вчера със своя германски колега Йохан Вадефул, който е на посещение в Пекин.

„Надяваме се Германия да разглежда развитието на Китай като възможност за по-дълбоко сътрудничество и движеща сила за взаимна полза и печеливши резултати, и да работим заедно за насърчаване на стабилното и здравословно развитие на всестранното стратегическо партньорство помежду ни“, посочи той.

Уан И призова Германия да насърчи ЕС да се върне към „рационална и прагматична политика спрямо Китай, да се придържа към правилната посока на взаимноизгодно сътрудничество, да разрешава различията чрез диалог и да избягва политизирането на икономическите въпроси, инструментализирането на търговските или секюритизирането на нормалното сътрудничество“.

По въпроса за Тайван, Уан И подчерта, че принципът за „един Китай“ служи като важна политическа основа за отношенията между Пекин и Берлин и в това няма място за неясноти. Той подчерта, че за разлика от Германия, Япония все още не е провела задълбочен анализ на историята си през осемте десетилетия след края на Втората световна война.

Йохан Вадефул посочи, че в условията на настоящата глобална нестабилност Германия и Китай трябва да поемат специални отговорности, да засилят комуникацията и координацията и да останат надеждни и предвидими партньори един за друг. Берлин остава твърдо ангажиран с политиката за „един Китай“ и тази позиция е непроменима, подчерта той.

„Германските предприятия в Китай имат пълно доверие в местния пазар и са готови да задълбочат допълнително присъствието си в страната. Германия подкрепя ЕС и Китай в търсенето на взаимна изгода и печеливши резултати чрез диалог и е готова да играе конструктивна роля в това отношение“, добави той.

Двамата външни министри обмениха мнения и относно кризата в Украйна. Вадефул представи позицията на Германия и изрази надежда, че Китай ще използва влиянието си, за да помогне за бързото прекратяване на конфликта.

Уан И подчерта, че всички страни трябва да ценят настоящия импулс за политическо уреждане и в крайна сметка да постигнат справедливо, трайно и обвързващо мирно споразумение чрез диалог и преговори. Китай подкрепя всички усилия, способстващи за мир, и ще продължи да играе конструктивна роля в това отношение, добави министърът.

