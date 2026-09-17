Демонстрации, показ на въоръжение и техника и бойни приложни игри подготвят военните за младежите в Стара Загора

На 1 октомври парк „Артилерийски“ ще бъде домакин на демонстрации на Българската армия, военно-приложни игри за ученици и държавното първенство по функционален фитнес

Военни демонстрации, спортни състезания и представяне на възможностите за кариера в Българската армия ще съберат младежи и граждани на 1 октомври в парк „Артилерийски“ в Стара Загора.

Свои способности ще демонстрират Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на специалните операции и Служба „Военна полиция“. Посетителите ще могат да разгледат и изложена военна техника и въоръжение.

Основната цел на инициативата е младите хора да се запознаят отблизо с военната професия и да получат актуална информация за възможностите за образование и професионално развитие във Въоръжените сили.

Ученици ще се състезават за „Тракийски победител“

Отбори от средни училища в региона ще участват в спортния мини турнир с военно-приложни игри „Тракийски победител“, а най-добре представилите се ще бъдат наградени.

В рамките на програмата гражданите и гостите на Стара Загора ще могат да наблюдават и етап от държавното военно първенство по функционален фитнес. Очаква се участие и на световни и европейски шампиони и медалисти от Центъра за елитен спорт.

Висшите военни училища ще разположат информационни щандове и ще поставят началото на кампанията си за прием на курсанти за учебната 2027/2028 година. Експерти от Централното военно окръжие също ще представят възможностите за военна кариера и ще отговарят на въпроси на посетителите.

Събитията се организират от Министерството на отбраната и Националната военна спортна федерация със съдействието на Община Стара Загора. Допълнителни подробности за програмата и военните демонстрации ще бъдат обявени с наближаването на 1 октомври.