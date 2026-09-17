Лавров: Метастазите на нацизма се забелязват в Европа, включително в Германия

„Метастазите на нацизма“ се забелязват в Европа, включително в Германия. Това заяви на 17 септември руският министър на външните работи Сергей Лавров при откриването на IV конгрес на Международното движение на русофилите.

„Фактът, че освен подкрепата за откровено нацисткия режим в Украйна, метастазите на нацизма вече се забелязват и в самата Европа, включително в Германия, разбира се, е много сериозен предупредителен сигнал“, заяви Лавров.

Руският външен министър обърна внимание и на думите на германския канцлер Фридрих Мерц за намерението Германия да се превърне във водеща военна сила в Европа. Според Лавров подобни изявления предизвикват у него исторически асоциации и налагат да бъде направено всичко възможно, за да не се допусне повторение на катастрофите от миналото.

Освен това министърът заяви, че Русия ще може да отговори на външните предизвикателства пред сигурността и развитието на страната.

„Русия във всички случаи ще намери възможности – ние разполагаме с такива – за да даде адекватен отговор на външните предизвикателства пред своята сигурност, развитие и благосъстоянието на нашите граждани, както и благосъстоянието на онези, които искат да бъдат приятели с нашата страна и които искат да се докоснат до руския свят“, заключи Лавров.

На 16 септември ръководителят на Донецката народна република Денис Пушилин заяви, че западните държави, които оказват помощ на властите в Киев, според него косвено подкрепят идеологията на нацизма. Пушилин отбеляза също, че европейските страни, които по време на Втората световна война са се обединявали в борбата срещу нацизма, днес, по думите му, му оказват подкрепа.

източник: iz.ru