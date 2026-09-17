Войната в Украйна дърпа ли Европа към пропаст?
Водещ на „Отвъд заглавията“ и „Полюси“: Зорница Илиева
Гост в „Полюси“: Бойко Коцев, дипломат и експерт по международни отношения
„Отвъд заглавията“:
- Сезон на избори: Швеция, Германия, Израел, Бразилия, Сърбия и междинни избори в Щатите;
- БРИКС като бъдеще и роля в света.
„Полюси“:
- Войната в Украйна и изолацията на ЕС;
- Връчи ли Путин документ за капитулация на Украйна на Уиткоф и Къшнър?;
- Каква ще е сделката САЩ – Русия за Украйна и бъдещето на отношенията им?;
- Роля на Ватикана в геополитическите дела, включително за Украйна.