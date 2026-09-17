четвъртък, септември 17, 2026
Последни:
Политика и анализи

Войната в Украйна дърпа ли Европа към пропаст?

Недялко Тенев

Водещ на „Отвъд заглавията“ и „Полюси“: Зорница Илиева

Гост в „Полюси“: Бойко Коцев, дипломат и експерт по международни отношения

„Отвъд заглавията“:

  • Сезон на избори: Швеция, Германия, Израел, Бразилия, Сърбия и междинни избори в Щатите;
  • БРИКС като бъдеще и роля в света.

„Полюси“:

  • Войната в Украйна и изолацията на ЕС;
  • Връчи ли Путин документ за капитулация на Украйна на Уиткоф и Къшнър?;
  • Каква ще е сделката САЩ – Русия за Украйна и бъдещето на отношенията им?;
  • Роля на Ватикана в геополитическите дела, включително за Украйна.

Pin It on Pinterest