24-годишен мъж е убит в столичния квартал „Младост 3“, задържана е бившата му приятелка

21-годишната жена е обвинена за убийството, а според разследващите след престъплението е направила опит да унищожи веществени доказателства

24-годишен мъж е починал след прободно-порезно нараняване в столичния квартал „Младост 3“, а за престъплението е обвинена 21-годишната му бивша приятелка.

Сигналът е получен в Седмо районно управление около 00:40 часа на 13 септември. Мъжът е бил открит в безпомощно състояние на тротоар в близост до спирка на градския транспорт. Пристигналите на място медицински екипи са констатирали смъртта му.

При последвалата аутопсия съдебните медици са установили, че причината за смъртта е прободно-порезно нараняване на сърцето.

В хода на разследването криминалисти от Седмо РУ и СДВР са установили данни за съпричастност на бившата приятелка на жертвата. 21-годишната жена е от село Буковлък, област Плевен, като е пребивавала в София без адресна регистрация. Според разследващите след случилото се тя се е укрила в село Панчарево.

На 14 септември при специализирана полицейска операция жената е задържана заедно с още петима души. Те впоследствие са разпитани като свидетели.

При извършените процесуално-следствени действия в огнище в двора на къщата са намерени веществени доказателства, за които разследващите посочват, че жената се е опитала да изгори. Сред тях са ножът, за който се предполага, че е използван при престъплението, както и остатъци от нейни дрехи и чанта.

По случая е образувано досъдебно производство за убийство по чл. 115 от Наказателния кодекс. Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура, а на 21-годишната жена е повдигнато обвинение. С прокурорско постановление тя е задържана за срок до 72 часа.