Българска изпълнителка представи емблематичната виетнамска песен по време на тържествата за 81-вата годишнина от създаването на Социалистическа република Виетнам

Българска певица изпълни песента „Ханой – вяра и надежда“ („Hà Nội, niềm tin và hy vọng“) по време на тържественото отбелязване на 81-вата годишнина от Националния празник на Социалистическа република Виетнам.

Изпълнението на българския артист се превърна в част от културната програма на церемонията и подчерта връзките между България и Виетнам.

„Hà Nội, niềm tin và hy vọng“ е песен, посветена на виетнамската столица Ханой, а заглавието ѝ на български може да бъде преведено като „Ханой – вяра и надежда“.

Участието на българска певица във виетнамското национално честване е пример за ролята на музиката и културния обмен в отношенията между двете страни.