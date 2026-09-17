България иска да продължи партньорството със „Шкода груп“, но настоява за решаване на техническите проблеми

Шест от пуснатите в експлоатация влакове на чешкия производител в момента са извън графика за движение по технически причини

България има интерес да продължи сътрудничеството си със „Шкода груп“ при бъдещи доставки на нови влакове, но очаква бързо отстраняване на проблемите с вече доставените мотриси. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на среща с изпълнителния директор на компанията Петър Новотни.

Разговорът се проведе в рамките на посещението на чешка делегация в България, придружаваща премиера на Чехия Андрей Бабиш.

Министър Пеев посочи, че България оценява изпълнението в срок на ангажиментите на чешкия производител за производство и доставка на новия подвижен състав. По думите му това е позволило на страната да изпълни съответните си ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Наред с това транспортният министър постави акцент върху техническата надеждност на новите влакове.

„Всяка сутрин получавам доклад за състоянието на подвижния състав. В момента шест от пуснатите в експлоатация влакове „Шкода“ не са в графика за движение поради технически причини. Това е проблем, който трябва да бъде решен“, заяви Георги Пеев.

На срещата са обсъдени и възможностите за бъдещо партньорство при обновяването на железопътния парк на страната. Амбицията на транспортното министерство е през следващите 5–10 години подвижният състав на българските железници да бъде обновен.

Според Пеев сътрудничеството със „Шкода груп“ може да продължи, но при спазване на високи стандарти за качество и надеждност на доставяните влакове.