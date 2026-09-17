Hell’s Kitchen среща българската традиция: глиган и кулинарно шоу в Oрешак

Звездите на Hell’s Kitchen Никола Симеонов, Нора Недкова и Тоби Димова ще готвят на живо в Орешак като част от националния фестивал „Вкусовете на България“, който на 18 септември гостува на Българския фестивал на сливата.

Посетителите ще могат не само да наблюдават кулинарните демонстрации, но и да опитат безплатно от приготвените ястия до изчерпване на количествата. „Вкусовете на България“ пристига в Орешак като част от националното си пътешествие, посветено на популяризирането на българската кухня, гастрономическия туризъм и съхраняването на старите регионални рецепти и традиции.

Кулинарната програма на 18 септември започва от 18:00 часа и ще срещне на едно място модерната кухня и автентичните вкусове на Троянския край.

Специален гост ще бъде етнографът Силвия Янева, която ще представи стари местни рецепти и ще разкаже за традициите, свързани с храната и бита в региона. Именно издирването и съхраняването на подобни рецепти е една от основните каузи на „Вкусовете на България“ – защото зад всяко традиционно ястие стои история за хората, семейството, поминъка и начина на живот на поколения българи.

Гостуването на „Вкусовете на България“ по време на Българския фестивал на сливата е естествена среща между две инициативи, които поставят в центъра традицията, местната кухня и културното наследство. Сливата и продуктите, приготвяни от нея, са сред най-разпознаваемите символи на Троянския край, а празникът в Орешак всяка година събира традиционна кухня, фолклор, местни обичаи и много настроение.

В първия фестивален ден гостите ще видят още традиционното запалване на казана по орешашки, изпълнения на Родопска група гайдари със солист Тодор Бечев и конкурса за най-добра орешашка сливова ракия. Вечерта ще завърши с концерт на група ETNOTIX.

„Вкусовете на България“ има за цел да показва богатството на различните български региони чрез техните характерни ястия, продукти и кулинарни традиции. Идеята е старите рецепти да бъдат съхранени и предадени на следващите поколения, а българската кухня да се превърне в още една причина туристите да откриват различни места в страната.

Фестивалът на сливата ще продължи и на 19 и 20 септември с фолклорни концерти, гайдарски изпълнения, традиционни конкурси, музикална програма и забавления за гостите на празника.