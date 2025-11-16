Стефан Златинов е новият областен председател на ДСБ в Пловдив-област

Демократи за силна България – област Пловдив проведе отчетно-изборно събрание, на което делегатите избраха Стефан Златинов за нов областен председател на партията.

Златинов е млад обществен лидер с активна гражданска и младежка позиция. Той е бивш председател на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта – Карлово (2023–2024), където ръководи структура от над 40 активисти и над 100 доброволци и участва в организирането на първите младежки протести в защита на демократичните принципи в града. През 2024 г. е избран в Националната работна група по изпълнението на Диалога на ЕС с младежта към Министерството на младежта и спорта. Сертифициран е като обучител по UPSHIFT на UNICEF и е отличаван с награди за гражданска активност и обществен принос.

След официалната част на събранието беше проведена открита дискусия с въпроси от присъстващите. В нея участваха коалиционните партньори на ДСБ – Ивайло Мирчев и Лена Бориславова, както и част от ръководството на партията: Атанас Атанасов и Йордан Иванов.

ДСБ – Пловдив поздрави Стефан Златинов и му пожела успешен мандат, насочен към активното включване на младите хора, развитието на силни структури и утвърждаването на демократичните ценности в региона.

