Информация за феновете на Ботев Пд преди гостуването в Кърджали

Ботев Пловдив гостува на Арда в среща от 18-ия кръг на Първа лига.

Двубоят е във вторник от 18:00 часа на „Арена Арда“ в Кърджали.

Билетите за феновете на „канарчетата“ са на цена 10 лева и ще се продават на касата пред гостуващия сектор.

Съдийската комисия към БФС взе странно решение и назначи за главен съдия Драгомир Драганов, който бе рефер на двубоя между двата тима и през първия полусезон.

След срещата на „Колежа“ от „жълто-черния“ клуб имаха сериозни претенции към решенията на Драганов и VAR-съдията Васимир Ел-Хатиб.

