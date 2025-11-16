Наталия Киселова: Бюджетът балансира влизането ни в еврозоната с реално повишаване на доходи

Според народния представител от БСП-ОЛ правителството и Народното събрание садействали решително, за да гарантират, чебългарските граждани и бизнесът ще иматдостъп до горива



„Бюджет 2026 търси възможния баланс междуизискванията за влизане на страната ни в еврозонатаи желанието на правителството гражданите дапочувстват предимствата от приемането на еврото.“Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА доц. Наталия Киселова предБНР.



По думите ѝ 600 хиляди български граждани, коитоработят на минимална работна заплата, ще усетятпряко увеличение на дохода си още от следващатагодина. „Минималната заплата расте с 65 евро, катотова е стъпка към повече солидарност и справедливост в обществото ни“, подчерта народниятпредставител.

Киселова акцентира и върху подкрепата за младитесемейства. Майките, които се върнат на работа презвтората година след раждането, ще получават 75% отобезщетението – 460 евро, което представлява 15% увеличение спрямо тази година. „Това стимулира по-бързото връщане на пазара на труда и гарантираикономическа сигурност на семействата“, заявиНаталия Киселова.



Според нея БСП-ОЛ е отстояла запазването на„швейцарското правило“ – ключов елемент запредвидимост на доходите на пенсионерите“. Минималната пенсия също се повишава и ще достигне346 евро, отбеляза народният представител.



Наталия Киселова посочи, че предстои разговор зареформа в данъчно-осигурителната система в следващите бюджети, включително преосмисляне натавана на осигурителния доход. „Не може човек, койтополучава 5000 евро месечно, и човек, който получава500 000 евро, да плащат еднаква осигуровка. Осигуряването трябва да бъде върху реалния доход“, категорична бе тя.



Киселова обърна внимание и върху порочнатапрактика управители на дружества да деклариратнулеви трудови възнаграждения, но да получаватдивиденти, облагани само с 5%. „Капиталът не можеда бъде облагодетелстван за сметка на работещите, които плащат 10-процентов данък. Дивидентитетрябва да се реинвестират, а не да отиват в скъпиавтомобили, имоти или други луксозни разходи“, подчерта Наталия Киселова.



Депутатът от БСП-ОЛ коментира и казуса с „ЛукойлНефтохим“, като посочи, че рафинерията е отстратегическо значение за националната сигурност и енергийната стабилност на страната. „Правителствотои Народното събрание действаха решително, за дагарантират, че българските граждани и бизнесът щеимат достъп до горива“, подчерта Киселова.



Наталия Киселова обясни, че в определи случаиправото на собственост може бъде ограничавано, зада се защитят по-висши цели, като националнатасигурност и интереса на българското общество и наикономиката. По думите ѝ особеният управителдейства като представител на държавата и трябва дасъгласува решенията си с правителството.



„Интересът на държавата е ясен – „Лукойл Нефтохим” да работи, да продължава да плаща данъци и работещите в предприятието да получават своитетрудови възнаграждения“, каза още по тематаКиселова.

