Стартира Националният конкурс „Пътен полицай на годината – 2025 г.“

Организатор е Главна дирекция „Национална полиция“, а домакин на 31-вото издание е ОДМВР-Кърджали

„70 пътни полицаи са в готовност да покажат уменията си и да засвидетелстват готовността си за реакция в различни ситуации. Да знаеш, да можеш и умееш винаги да си пръв на мястото, на което някой има нужда от помощ и да го правиш с компетентност и безпристрастност, е призвание, което е присъщо на пътния полицай“. Това каза в словото си на официалното откриване на „Пътен полицай на годината“ зам.-министър Любомир Йосифов. Той отбеляза, че Националният конкурс е начин пътните полицаи да представят уменията си по един необикновен начин. Преди старта призова младши автоконтрольорите от всички областни дирекции на МВР в страната да демонстрират висока степен на своята подготвеност в професионален план по начин, който ще остави поредната диря в историята на конкурса. На състезателите и на всички пътни полицаи пожела да бъдат ефективни във всекидневната си работа за безопасно движение и сигурност по пътищата на страната чрез силна превенция и непримиримост към нарушителите.

„Гарантирането на сигурността на хората, които ежедневно се вливат в пътните потоците, е вашата кауза. Мисията ви е отговорна и често предизвикателна, но когато е подплатена с лично отношение и професионализъм, резултатите са налице“, с тези думи директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков поздрави участниците в 31-ото издание на конкурса „Пътен полицай на годината – 2025 г.“.

В тазгодишния конкурс сили мериха 70 състезатели от 28 областни дирекции на МВР. По регламент право на участие имат младши автоконтрольори, а дирекцията-домакин участва с два отбора. Състезанието включва дисциплините: „Теоретичен изпит по специализирана подготовка“; „Оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия“, който се провежда в две части – теория и практика; „Стрелба с пистолет“; „Майсторско управление на автомобил“ и „Майсторско управление на мотоциклет“.

И докато пътни полицаи мериха сили в различните дисциплини, специално изградена Алея за превенция предлагаше различни занимания, насочени към повишаване на вниманието и чувствителността за спазване на правилата както на децата, така и на възрастните като пешеходци и водачи. Инициативата фокусира вниманието на посетителите, че безопасността е обща кауза, а добрият пример може да спаси живот.

Партньори на „Пътен полицай на годината – 2025 г.“ са областната дирекция на МВР, регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Зоналното жандармерийско управление в Кърджали, Академията на МВР, Община Кърджали, Съюза на българските автомобилисти, БЧК, ЦСМП в южния град и Съюза на парамедиците в България.

Утре пътните полицаи ще се включат и в отбелязването на Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. В столичния храм „Александър Невски“, както и в храмовете в цялата страна, ще бъдат отслужени специални литургии и ще бъде почетена паметта на всички загинали на пътя.

