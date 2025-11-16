Silk Way Star обявява финалистите: Големият вокален проект обединява 12 държави и милиони зрители
Полуфиналите на Silk Way Star, първият мега вокален проект в Азия, приключиха в Астана.
Това музикално шоу – безпрецедентно по мащаб – събра изпълнители от 12 държави и привлече милиони зрители от цял свят. Деветият епизод беше един от най-напрегнатите и емоционални за сезона.
Седемте най-силни гласа на Азия във финала
След полуфинала следните седем участници се класираха за финала:
• ALEM (Казахстан)
• Yazmin Aziz (Малайзия)
• Avtandil Abeslamidze (Грузия)
• Michelle Joseph (Монголия)
• Zhang Hexuan (Китай)
• Saro Gevorgyan (Армения)
• Madinabonu Adilova (Узбекистан)
Според международното жури този епизод беше най-трудният: за първи път участниците изпълниха дуети с казахстанските певци 6eluchchi, A.Z., Marzhan Arapbayeva и Mona Songz, което им позволи да демонстрират вокалните си умения в нови стилове и комбинации.
Полуфиналистите изпълниха оригинални песни, национални произведения и популярни хитове от своите страни, демонстрирайки ниво, достойно за международни сцени.
География, каквато никога не сме виждали
Silk Way Star се превърна в първия вокален проект в Централна Азия, обединяващ артисти от такъв мащаб. В проекта участват изпълнители от Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Китай, Киргизстан, Малайзия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южна Корея.
Всички те са победители в международни конкурси, известни певци и изтъкнати представители на своите музикални школи.
Още от първите си епизоди проектът се превърна в значим междукултурен медиен продукт, създавайки уникално пространство за творчески обмен между страните от региона.
Освен това Silk Way Star се превърна в един от най-амбициозните музикални проекти през последните години. Общата потенциална аудитория на предаванията в участващите страни и по международните телевизионни канали надхвърля 1 милиард зрители. Такъв обхват превръща проекта в нова културна марка в Централна Азия и повишава интереса към регионалната музикална сцена.
Зрители от Баку до Улан Батор
Silk Way Star се излъчва по:
• Space TV (Азербайджан)
• TV Safina (Таджикистан)
• Muzyka и Madaniyat (Киргизстан)
• UBS и AIST Global TV (Монголия)
• Zor TV (Узбекистан)
• Georgian Times (Грузия)
В Казахстан епизодите се излъчват всяка събота от 20:00 ч. по телевизия Jibek Joly и от 22:30 ч. по международния телевизионен канал Silk Way .
Проектът вече е признат за нов инструмент на културната дипломация, служещ като платформа за обединяване на традициите, езиците и творческите школи в региона.
Финалният епизод ще се състои на 22 ноември и ще бъде излъчен на живо по телевизионния канал Jibek Joly в 20:00 ч. Едновременно излъчване ще има в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан и Монголия.
Победителят в първия азиатски мегапроект ще бъде определен чрез комбинирана система:
50% – решение на журито, 50% – онлайн гласуване от зрителите.
Всеки може да подкрепи любимия си участник на уебсайта silkwaystar.org.
Проектът „Silk Way Star“ се реализира в рамките на споразумение между Телевизионно-радиокомплекса на президента на Република Казахстан и China Media Group (CMG).
По-рано агенция „Казинформ“ съобщи, че Язмин Азиз излезе начело с 128 точки в предишния епизод. Въпреки че получи най-ниската оценка, Фахридин Хакимов остана в конкурса благодарение на ветото на члена на журито и известния китайски продуцент Хонг Бин. По този начин страните организатори на проекта – Казахстан и Китай – изчерпаха правото си на вето.