Silk Way Star обявява финалистите: Големият вокален проект обединява 12 държави и милиони зрители

Полуфиналите на Silk Way Star, първият мега вокален проект в Азия, приключиха в Астана.

Това музикално шоу – безпрецедентно по мащаб – събра изпълнители от 12 държави и привлече милиони зрители от цял свят. Деветият епизод беше един от най-напрегнатите и емоционални за сезона.

Седемте най-силни гласа на Азия във финала

След полуфинала следните седем участници се класираха за финала:

• ALEM (Казахстан)

• Yazmin Aziz (Малайзия)

• Avtandil Abeslamidze (Грузия)

• Michelle Joseph (Монголия)

• Zhang Hexuan (Китай)

• Saro Gevorgyan (Армения)

• Madinabonu Adilova (Узбекистан)

Според международното жури този епизод беше най-трудният: за първи път участниците изпълниха дуети с казахстанските певци 6eluchchi, A.Z., Marzhan Arapbayeva и Mona Songz, което им позволи да демонстрират вокалните си умения в нови стилове и комбинации.

Полуфиналистите изпълниха оригинални песни, национални произведения и популярни хитове от своите страни, демонстрирайки ниво, достойно за международни сцени.

География, каквато никога не сме виждали

Silk Way Star се превърна в първия вокален проект в Централна Азия, обединяващ артисти от такъв мащаб. В проекта участват изпълнители от Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Китай, Киргизстан, Малайзия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южна Корея.

Всички те са победители в международни конкурси, известни певци и изтъкнати представители на своите музикални школи.

Още от първите си епизоди проектът се превърна в значим междукултурен медиен продукт, създавайки уникално пространство за творчески обмен между страните от региона.

Освен това Silk Way Star се превърна в един от най-амбициозните музикални проекти през последните години. Общата потенциална аудитория на предаванията в участващите страни и по международните телевизионни канали надхвърля 1 милиард зрители. Такъв обхват превръща проекта в нова културна марка в Централна Азия и повишава интереса към регионалната музикална сцена.

Зрители от Баку до Улан Батор

Silk Way Star се излъчва по:

• Space TV (Азербайджан)

• TV Safina (Таджикистан)

• Muzyka и Madaniyat (Киргизстан)

• UBS и AIST Global TV (Монголия)

• Zor TV (Узбекистан)

• Georgian Times (Грузия)

В Казахстан епизодите се излъчват всяка събота от 20:00 ч. по телевизия Jibek Joly и от 22:30 ч. по международния телевизионен канал Silk Way .

Проектът вече е признат за нов инструмент на културната дипломация, служещ като платформа за обединяване на традициите, езиците и творческите школи в региона.

Финалният епизод ще се състои на 22 ноември и ще бъде излъчен на живо по телевизионния канал Jibek Joly в 20:00 ч. Едновременно излъчване ще има в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан и Монголия.

Победителят в първия азиатски мегапроект ще бъде определен чрез комбинирана система:

50% – решение на журито, 50% – онлайн гласуване от зрителите.

Всеки може да подкрепи любимия си участник на уебсайта silkwaystar.org.

Проектът „Silk Way Star“ се реализира в рамките на споразумение между Телевизионно-радиокомплекса на президента на Република Казахстан и China Media Group (CMG).

По-рано агенция „Казинформ“ съобщи, че Язмин Азиз излезе начело с 128 точки в предишния епизод. Въпреки че получи най-ниската оценка, Фахридин Хакимов остана в конкурса благодарение на ветото на члена на журито и известния китайски продуцент Хонг Бин. По този начин страните организатори на проекта – Казахстан и Китай – изчерпаха правото си на вето.

